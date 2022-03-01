Події

15:59 01.03.2022

Кулеба: Україна визначиться зі своєю позицією і в разі потреби готуватиметься до нової зустрічі з РФ

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Кулеба: Україна визначиться зі своєю позицією і в разі потреби готуватиметься до нової зустрічі з РФ

Українська делегація визначиться зі своєю позицією і в разі потреби готуватиметься до нової зустрічі з російською делегацією, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми зараз аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції, президент повністю поінформований до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася вчора. Ми визначимося зі своєю позицією, і тоді вже будемо, в разі потреби, готуватися до нової зустрічі. Ми вважаємо, що така зустріч має бути, бо Україна вірить у дипломатію, і ми готові до дипломатичного вирішення цього конфлікту", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр наголосив, що за жодних обставин українська делегація не поїде на переговори, якщо РФ на них планує лише оголошувати свої ультиматуми.

"Переговори - це переговори, і ми розмовлятимемо й шукатимемо рішення. Але виконувати російські ультиматуми, забаганки ми не будемо", - зазначив Кулеба.

 

Теги: #рф #мзс #переговори
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