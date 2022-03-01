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15:54 01.03.2022

Генпрокурор: Ми розпочали консультації з міжнародними партнерами для затримання російських злочинців під час спроби перетнути кордон цивілізованих країн

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про початок консультацій із міжнародними партнерами для затримання російських злочинців під час спроби перетнути кордон цивілізованих країн.

"Ми вже розпочали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроби перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістками ляжемо, але заарештуємо. Багато в нас уже вийшло за порівняно короткий час", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Фейсбук. Генпрокурор наголосила: "Сховатися буде непросто, виїхати в європейські вілли, маєтки й на моря теж! Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому тепер ваш єдиний пункт призначення - Гаага. Міжнародний кримінальний суд (МКС) може видавати ордери на затримання в інших країнах світу", - сказала Венедіктова у своєму відеозверненні у вівторок.

Вона нагадала, що прокурор МКС Карім Хан уже прийняв найважливіше рішення - ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

"Наступний крок - дозвіл Досудової палати суду. Після цього - відкритий процес над диктаторським режимом, який знищує нашу державу і по-звірячому вбиває наших людей. За страждання українців агресора повинен покарати закон!", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор пояснила, що МКС забезпечує відповідальність саме конкретних осіб, а не держави. "Тобто, кожен: президент, його чиновники, депутати, генерали й командири понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність. І там не діє функціональний імунітет", - сказав Венедіктова.

При цьому генпрокурор наголосила: "Кожна ракета, запущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам, - це ваш вирок. Ви знаєте про ваші злочини, ми знаємо про ваші злочини, весь цивілізований світ знає про ваші злочини"!

"Кримінальне провадження щодо Білорусі - плацдарму та спільника вторгнення теж відкрито. Ви на черзі", - додала Венедіктова.

Джерело: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna

Теги: #київ #консультації #партнери
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