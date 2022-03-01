Генпрокурор: Ми розпочали консультації з міжнародними партнерами для затримання російських злочинців під час спроби перетнути кордон цивілізованих країн

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про початок консультацій із міжнародними партнерами для затримання російських злочинців під час спроби перетнути кордон цивілізованих країн.

"Ми вже розпочали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроби перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістками ляжемо, але заарештуємо. Багато в нас уже вийшло за порівняно короткий час", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Фейсбук. Генпрокурор наголосила: "Сховатися буде непросто, виїхати в європейські вілли, маєтки й на моря теж! Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому тепер ваш єдиний пункт призначення - Гаага. Міжнародний кримінальний суд (МКС) може видавати ордери на затримання в інших країнах світу", - сказала Венедіктова у своєму відеозверненні у вівторок.

Вона нагадала, що прокурор МКС Карім Хан уже прийняв найважливіше рішення - ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

"Наступний крок - дозвіл Досудової палати суду. Після цього - відкритий процес над диктаторським режимом, який знищує нашу державу і по-звірячому вбиває наших людей. За страждання українців агресора повинен покарати закон!", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор пояснила, що МКС забезпечує відповідальність саме конкретних осіб, а не держави. "Тобто, кожен: президент, його чиновники, депутати, генерали й командири понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність. І там не діє функціональний імунітет", - сказав Венедіктова.

При цьому генпрокурор наголосила: "Кожна ракета, запущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам, - це ваш вирок. Ви знаєте про ваші злочини, ми знаємо про ваші злочини, весь цивілізований світ знає про ваші злочини"!

"Кримінальне провадження щодо Білорусі - плацдарму та спільника вторгнення теж відкрито. Ви на черзі", - додала Венедіктова.

Джерело: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna