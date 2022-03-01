Політики у США закликають пенсійні фонди виходити з російських активів

Американські політики закликають державні пенсійні фонди позбутися інвестицій, що стосуються Росії, через розв'язану РФ війну проти України.

Загальний обсяг таких інвестицій становить сотні мільйонів доларів, зазначає агентство Bloomberg. Фонди, однак, поки що не поспішають продавати активи, а в багатьох випадках просто не можуть цього зробити.

Хоча їхні позиції в російських активах є невеликими, закриття призведе до збитків, оскільки акції торгуються з великим дисконтом до ринку за вкрай низької ліквідності. В таких умовах фонди, які управляють пенсійними накопиченнями держслужбовців, воліють запастися терпінням.

Зокрема, найбільший у США державний пенсійний фонд California Public Employees' Retirement System зазначає, що менш ніж 1% його портфеля, загальний обсяг якого становить $473,6 млрд, припадає на активи, пов'язані з Росією. Це переважно акції чи індексні фонди, а також інвестиції в нерухомість та прямі інвестиції. Їхній загальний обсяг пенсійний фонд оцінює в $900 млн - $1 млрд.

"Ми відстежуємо поточні події та вживемо відповідних заходів для захисту наших інтересів", - заявив головний виконавчий директор фонду Марсьє Фрост.

Експерти зазначають, що запроваджені стосовно РФ санкції різко скоротили ліквідність російських ринків, і продавати активи наразі невигідно. Зокрема, облігації російської нафтокомпанії "ЛУКОЙЛ", які є в портфелях багатьох із найбільших американських та європейських інвестиційних компаній, у понеділок подешевшали до $0,39 на долар номіналу, хоча ще два тижні коштували понад $0,9 на долар номіналу.

Незважаючи на заклики політиків, лише деякі американські пенсійні фонди виходять із російських активів. Зокрема, Colorado Public Employees' Retirement Association заявив, що позбудеться частки в Сбербанку вартістю $7,2 млн. Загалом пенсійний фонд володіє акціями російських компаній на $8 млн, крім Сбербанку, це "ОГК-2", "Газпром", "Мосенерго" та "Роснефть".

"Ми не можемо продовжувати фінансувати режим, який так нахабно знехтував міжнародним правом і напав на беззахисних", - заявив керівник пенсійного фонду Джаред Поліс.

Влада штату Джорджія заявила, що має вклади в індексному фонді iShares MSCI Russia, з якого планує вийти до середини поточного тижня.

Водночас влада Пенсільванії ще минулого тижня розпочала продаж активів російських компаній, обсяг яких у своєму інвестиційному портфелі вона оцінила у $2,9 млрд.

Про плани розірвання контрактів із російськими компаніями або продажу активів, що мають стосунок до РФ, через воєнну агресію Росії проти України також оголосили влада штатів Каліфорнія, Меріленд і Вашингтон.