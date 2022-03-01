Події

15:51 01.03.2022

Політики у США закликають пенсійні фонди виходити з російських активів

2 хв читати

Американські політики закликають державні пенсійні фонди позбутися інвестицій, що стосуються Росії, через розв'язану РФ війну проти України.

Загальний обсяг таких інвестицій становить сотні мільйонів доларів, зазначає агентство Bloomberg. Фонди, однак, поки що не поспішають продавати активи, а в багатьох випадках просто не можуть цього зробити.

Хоча їхні позиції в російських активах є невеликими, закриття призведе до збитків, оскільки акції торгуються з великим дисконтом до ринку за вкрай низької ліквідності. В таких умовах фонди, які управляють пенсійними накопиченнями держслужбовців, воліють запастися терпінням.

Зокрема, найбільший у США державний пенсійний фонд California Public Employees' Retirement System зазначає, що менш ніж 1% його портфеля, загальний обсяг якого становить $473,6 млрд, припадає на активи, пов'язані з Росією. Це переважно акції чи індексні фонди, а також інвестиції в нерухомість та прямі інвестиції. Їхній загальний обсяг пенсійний фонд оцінює в $900 млн - $1 млрд.

"Ми відстежуємо поточні події та вживемо відповідних заходів для захисту наших інтересів", - заявив головний виконавчий директор фонду Марсьє Фрост.

Експерти зазначають, що запроваджені стосовно РФ санкції різко скоротили ліквідність російських ринків, і продавати активи наразі невигідно. Зокрема, облігації російської нафтокомпанії "ЛУКОЙЛ", які є в портфелях багатьох із найбільших американських та європейських інвестиційних компаній, у понеділок подешевшали до $0,39 на долар номіналу, хоча ще два тижні коштували понад $0,9 на долар номіналу.

Незважаючи на заклики політиків, лише деякі американські пенсійні фонди виходять із російських активів. Зокрема, Colorado Public Employees' Retirement Association заявив, що позбудеться частки в Сбербанку вартістю $7,2 млн. Загалом пенсійний фонд володіє акціями російських компаній на $8 млн, крім Сбербанку, це "ОГК-2", "Газпром", "Мосенерго" та "Роснефть".

"Ми не можемо продовжувати фінансувати режим, який так нахабно знехтував міжнародним правом і напав на беззахисних", - заявив керівник пенсійного фонду Джаред Поліс.

Влада штату Джорджія заявила, що має вклади в індексному фонді iShares MSCI Russia, з якого планує вийти до середини поточного тижня.

Водночас влада Пенсільванії ще минулого тижня розпочала продаж активів російських компаній, обсяг яких у своєму інвестиційному портфелі вона оцінила у $2,9 млрд.

Про плани розірвання контрактів із російськими компаніями або продажу активів, що мають стосунок до РФ, через воєнну агресію Росії проти України також оголосили влада штатів Каліфорнія, Меріленд і Вашингтон.

Теги: #сша #росія #інвестори #вихід
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 01.03.2022
ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

14:49 01.03.2022
Шольц закликав Росію негайно припинити кровопролиття в Україні, пригрозив новими санкціями

Шольц закликав Росію негайно припинити кровопролиття в Україні, пригрозив новими санкціями

13:37 01.03.2022
Оператор "Північного потоку 2" розглядає можливість подання заяви про банкрутство - ЗМІ

Оператор "Північного потоку 2" розглядає можливість подання заяви про банкрутство - ЗМІ

13:30 01.03.2022
Глава Мінфіну Франції вважає санкції проти РФ вкрай ефективними, не виключає подальших заходів

Глава Мінфіну Франції вважає санкції проти РФ вкрай ефективними, не виключає подальших заходів

10:42 01.03.2022
Велика Британія повторила санкції США проти Сбербанку – заборона розрахунків, генліцензія на енергетику до червня

Велика Британія повторила санкції США проти Сбербанку – заборона розрахунків, генліцензія на енергетику до червня

10:20 01.03.2022
Фігуристів Росії та Білорусі відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України

Фігуристів Росії та Білорусі відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України

07:16 01.03.2022
Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

06:51 01.03.2022
Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

06:37 01.03.2022
Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

06:20 01.03.2022
НХЛ припиняє відносини з Росією

НХЛ припиняє відносини з Росією

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

У Харкові збили військовий літак - ЗМІ

Кулеба: Україна визначиться зі своєю позицією і в разі потреби готуватиметься до нової зустрічі з РФ

У Харкові обстріляно міську лікарню, кількість жертв встановлюють – Арестович

СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

ОСТАННЄ

При теробороні "Азова" створено білоруську роту - Гончаренко

"Укрзалізниця" організувала пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Польщі

ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

Кулеба доручив усім посольствам України працювати над "депутінізацією світу"

НКРЕКП ухвалила чергові рішення для забезпечення стабільного функціонування ринку е/е на час війни з Росією

Зеленський подякував королю та королеві Нідерландів за підтримку

У Харкові збили військовий літак - ЗМІ

Кулеба: Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони

Гетманцев виступив проти списання українського боргу, але розраховує на реструктуризацію

Російська армія обстріляла житлові райони Маріуполя: постраждали декілька будинків та школа - мер міста

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА