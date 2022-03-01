Відкрито провадження за фактом обстрілу цивільних у Сєвєродонецьку – Офіс генпрокурора

Луганська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом артилерійського обстрілу ЗС РФ м. Сєвєродонецька Луганської області, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні, розміщеному у Telegram-каналі відомства, зазначається, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

"Встановлено, що 28 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл м. Сєвєродонецьк Луганської області, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє цивільних отримали тяжкі поранення, пошкоджено житлові будинки на вул. Донецька, вул. Гагаріна, МЖК "Мрія", перебито газопровід та знищено цивільний автомобіль", - ідеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора наголошує, що такі дії ЗС Російської Федерації становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права – нормам Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та Гаазькій конвенції, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори Луганської обласної прокуратури вживають усіх можливих заходів щодо документування військових злочинів збройних сил Російської Федерації", - інформують в Офісі генпрокурора.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/2976