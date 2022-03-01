Події

13:13 01.03.2022

Відкрито провадження за фактом обстрілу цивільних у Сєвєродонецьку – Офіс генпрокурора

1 хв читати

Луганська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом артилерійського обстрілу ЗС РФ м. Сєвєродонецька Луганської області, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні, розміщеному у Telegram-каналі відомства, зазначається, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

"Встановлено, що 28 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл м. Сєвєродонецьк Луганської області, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє цивільних отримали тяжкі поранення, пошкоджено житлові будинки на вул. Донецька, вул. Гагаріна, МЖК "Мрія", перебито газопровід та знищено цивільний автомобіль", - ідеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора наголошує, що такі дії ЗС Російської Федерації становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права – нормам Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та Гаазькій конвенції, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори Луганської обласної прокуратури вживають усіх можливих заходів щодо документування військових злочинів збройних сил Російської Федерації", - інформують в Офісі генпрокурора.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/2976

Теги: #рф #прокуратура #терор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 01.03.2022
Глава Рахункової палати виступив за списання зовнішнього боргу України

Глава Рахункової палати виступив за списання зовнішнього боргу України

13:04 01.03.2022
Ракета в центральну площу Харкова – відвертий, неприкритий терор: Росія – держава-терорист - Зеленський

Ракета в центральну площу Харкова – відвертий, неприкритий терор: Росія – держава-терорист - Зеленський

13:03 01.03.2022
Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають про ситуацію в Україні - Федоров

Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають про ситуацію в Україні - Федоров

12:09 01.03.2022
Європейські лізингодавці відкликають договори з російськими авіакомпаніями - Мінінфраструктури

Європейські лізингодавці відкликають договори з російськими авіакомпаніями - Мінінфраструктури

12:05 01.03.2022
За знищення ворожої техніки в Миколаєві платитимуть по $1000 – голова ОВА

За знищення ворожої техніки в Миколаєві платитимуть по $1000 – голова ОВА

11:55 01.03.2022
Блискавична каральна акція РФ в Україні з тріском провалилася, тому загнані в глухий кут кремлівські щури стають небезпечнішими – Данілов

Блискавична каральна акція РФ в Україні з тріском провалилася, тому загнані в глухий кут кремлівські щури стають небезпечнішими – Данілов

11:50 01.03.2022
Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією

Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією

10:45 01.03.2022
Mastercard заблокувала доступ до своєї системи частини російських банків - Держспецзв'язку

Mastercard заблокувала доступ до своєї системи частини російських банків - Держспецзв'язку

10:29 01.03.2022
Подоляк: Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури

Подоляк: Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури

09:58 01.03.2022
Захисники Києва завдають непоправних втрат ворогові, багато російської техніки кинуто, ще більше спалено - командувач оборони Києва

Захисники Києва завдають непоправних втрат ворогові, багато російської техніки кинуто, ще більше спалено - командувач оборони Києва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані – ДСНС

Оборона Києва є ключовим пріоритетом для України

Ракета в центральну площу Харкова – відвертий, неприкритий терор: Росія – держава-терорист - Зеленський

Зеленський призначив головою Київської військової адміністрації Миколу Жирнова

"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на 33 своїх підприємствах

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілу на Одещині одна особа загинула, ще двоє постраждали - ДСНС

Глава Мінфіну Франції вважає санкції проти РФ вкрай ефективними, не виключає подальших заходів

Глава Мінфіну закликав підтримати фінансування армії та бюджету купівлею військових ОВДП

Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані – ДСНС

Українські аптеки налагоджують роботу поза зоною бойових дій

Бортпровідники "МАУ" допомагатимуть "Укрзалізниці" обслуговувати евакуаційні рейси

Деякі українські девелопери призупинили вимоги за платежами за куплене житло

У термінових дебатах Європарламенту виступлять лідери ЄС та України

ЗСУ вдарили "Точкою-У" по захопленому окупантами аеродрому в Бердянську - Разумков

Оборона Києва є ключовим пріоритетом для України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА