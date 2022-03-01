Події

12:19 01.03.2022

Наземний транспорт Києва вийшов на маршрути з 8-ї ранку - "Київпастранс"

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Наземний транспорт Києва вийшов на маршрути з 8-ї ранку, працюватимуть ті маршрути, де можна забезпечити перевезення, повідомляє "Київпастранс" у Телеграм-каналі.

Режим роботи метро та наземного транспорту буде оприлюднено на сайті КМДА.

Водночас водіїв просять уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин швидкої та спеціальних служб. Особливо це стосується відкритих мостових переходів (Північний та Південний).

Джерело: https://t.me/kyivpasstrans/14349

Теги: #транспорт #київ
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