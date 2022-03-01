Херсон, як і раніше Україна, завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек – мер

Херсон цієї ночі прожив без обстрілів, міська влада виконує свій функціонал - прибирання, вивіз сміття, транспорт – у штатному режимі, повідомив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook уранці у вівторок.

"Перший день весни. Херсон, як і раніше, Україна… На сьогодні завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек тощо", – написав він.

Мер нагадав, що вчора було відкрито рахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу вже почали її надавати.

"Ми вистоїмо що завгодно. Тому що це у нас у крові! Залишаємося мудрими - не провокуємо непроханих гостей, дотримуємося спокою заради нашого міста та збереження людей", - зазначив Колихаєв.