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08:11 01.03.2022

Український тренер Вернидуб повернувся до Запоріжжя та пішов до армії

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Український тренер Вернидуб повернувся до Запоріжжя та пішов до армії

Український тренер молдовського ФК "Шериф" Юрій Вернидуб повернувся до України та пішов до армії, повідомляє портал football.ua

"Я не в теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки нас формують до артбригади. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну", - сказав Вернидуб.

За його словами, у клубі поки що цього не знають, але директор Важа Тархнішвілі зрозуміє. "Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене зрозуміє", - сказав тренер.

"Керівництво "Шерифа" запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім'ю. Але коли я їхав до Запоріжжя і побачив, скільки людей покидає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не чинити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина перебуває у Запоріжжі. Мені 56 років, кого мені боятися? Навпаки, я прожив життя. У мене є страх за дітей, онуків, дружину, всіх родичів", - зазначив Вернидуб.

 

Теги: #футбол #тренер #позиція
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