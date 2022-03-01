Події

07:03 01.03.2022

Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

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Російські окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області, повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

"Це – акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покараний. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній воєнній обстановці продовжують виконувати свої обов'язки ", - прокоментувала ситуацію міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=nPQW71iSPlo

Теги: #війна #бородянка #обстріл
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