Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

Російські окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області, повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

"Це – акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покараний. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній воєнній обстановці продовжують виконувати свої обов'язки ", - прокоментувала ситуацію міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=nPQW71iSPlo