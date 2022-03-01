Зеленський та Дуда обговорили ситуацію в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський провели розмову, в якій обговорили війну в Україні.

"Я щойно поговорив із президентом Зеленським про війну в Україні. Російські ракети та зброю, зокрема вакуумні бомби, заборонені міжнародним співтовариством, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація складна, але Україна смілива", - написав Дуда у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1498443642389909504