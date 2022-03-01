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00:25 01.03.2022

Зеленський: Обстріл російськими військами Харкова – воєнний злочин, за ним настане міжнародний трибунал

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл російськими військами Харкова є воєнним злочином, за яким настане міжнародний трибунал.

"Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення усіх конвенцій", - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері.

Він додав, що світова спільнота не пробачить Росії вбивство мирних українських людей.

"Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвитнтокрилів", - сказав президент України.

Теги: #харків #трибунал #обстріл
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