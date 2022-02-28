Події

23:29 28.02.2022

Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

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Канадський прем'єр Джастін Трюдо в понеділок заявив, що Канада має намір запровадити заборону на імпорт нафти з Росії, передає видання Global News.

За його даними, Трюдо на пресконференції заявив, що планує припинити "весь імпорт російської нафти".

Крім того, прем'єр оголосив, що Канада поставить Україні протитанкову зброю.

"Сьогодні ми оголошуємо, що постачатимемо Україні протитанкову зброю та сучасні боєприпаси", - наводить Global News слова Трюдо.

У понеділок Мінфін Канади повідомив, що у зв'язку із ситуацією навколо України запровадив заборону для канадських організацій на транзакції з ЦБ РФ, а також на угоди з російськими суверенними фондами. Крім того, канадська влада заморожує активи, пов'язані з цими фондами РФ.

Теги: #канада #нафта #імпорт #росія
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