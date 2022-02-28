НАЗК заявляє про перенесення кінцевого терміну подання декларацій на період після закінчення війни

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє про перенесення кінцевого терміну подання декларацій про доходи на період після закінчення війни.

"Спочатку перемога – потім декларування. Тож до перемоги над рашистськими загарбниками декларанти не повинні втрачати час на заповнення та подання декларації – це офіційна позиція НАЗК. Ця позиція стосується і подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані", - йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Водночас зазначено, що посадові особи мають докладати всіх можливих зусиль, спрямованих на "захист власної свободи, миру в Європі та світі, оборону Української держави".

"Кінцеві терміни для подання декларацій та повідомлень визначені законом, а отже, можуть бути змінені лише в разі прийняття Верховною Радою окремого закону про перенесення строків", - зазначають у НАЗК.

Отже, для того щоб створення відповідного законопроєкту було розглянуто, після закінчення війни НАЗК звернеться до Верховної Ради з проханням перенести кінцевий термін подання декларації за 2021 рік та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Джерело: https://www.facebook.com/100064674643312/posts/323248416507644/?d=n