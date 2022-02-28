США вноситимуть зміни в санкційний режим проти РФ залежно від її дій в Україні - держдеп

США коригуватимуть дію санкцій проти РФ залежно від її політики стосовно України, заявив у понеділок на брифінгу представник держдепу Нед Прайс.

"Ці економічні заходи зумовлять тиск на російську економіку (...), щоб покласти край конфлікту. Якщо так станеться, ці заходи відповідно калібруватимуться. Якщо цього не станеться, якщо Росія продовжить ескалацію ситуації, ці заходи також зміняться відповідно", - сказав він.

Він зазначив, що впровадження санкцій не є самоціллю.