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21:50 28.02.2022

Молдова зберігає нейтралітет, до санкцій проти РФ не приєднуватиметься - МЗС

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Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що в питанні ситуації в Україні Кишинів виходитиме з принципу конституційного нейтралітету.

"Молдова - нейтральна держава. З цього ми виходимо в цьому випадку. Ми не втручатимемося в конфлікт на чиїйсь стороні. Також Молдова не приєднуватиметься до яких-небудь санкцій", - сказав Попеску в понеділок увечері в прямому ефірі телеканалу TV8.

Відповідаючи на запитання журналіста про причини такого рішення, він зазначив, що "економіка Молдови занадто інтегрована й залежна від Росії".

"Рішення про впровадження санкцій проти Росії - це непрості рішення, це дуже складні рішення для більш сильних і процвітаючих країн, ніж Молдова. З 2014 року після анексії Криму в Молдові було ухвалено рішення не приєднувати Молдову до санкцій ЄС або США проти Росії, ми підтримуємо цю лінію. Таке рішення було ухвалено з економічних міркувань, оскільки економіка Молдови занадто залежна від зв'язків із Росією, зокрема у галузі енергетики", - сказав міністр.

Попеску також наголосив, що "Молдова надає і надаватиме допомогу всім біженцям".

Теги: #молдова #мзс #позиція
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