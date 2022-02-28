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21:41 28.02.2022

Влада ЄС включила до санкційних списків прессекретаря президента РФ Пєскова і великих бізнесменів - документ

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Влада ЄС включила до санкційних списків прессекретаря президента РФ Пєскова і великих бізнесменів - документ

Євросоюз у понеділок запровадив санкції щодо прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена, повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

Загалом санкції запровадили щодо 26 росіян. Під санкції, зокрема, потрапили основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть"" Ігор Сєчін та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександра Пономаренко.

Згідно з документом, окрім цього в списках санкцій - АТ "СОГАЗ".

Як зазначається, санкції набирають чинності у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто, 28 лютого.

Також у списку санкцій опинилися віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

Крім того, обмежувальні заходи ввели щодо актора та кінорежисера Тиграна Кеосаяна.

Теги: #рф #єс #санкції #бізнесмени
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