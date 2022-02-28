Події

19:49 28.02.2022

Укравтодор впроваджує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено»

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На дорогах України стали з’являтися нові дорожні знаки з обличчям путіна і міткою «рух заборонено». Цей знак символізує, що окупантам краще не рухатися далі, а повертатися додому. 

Подробиці про це розповіли в Укравтодорі.

«Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», - кажуть в агентстві.

«Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах», - уточнює Укравтодор.

Нагадаємо, раніше Державне агентство автомобільних доріг закликало місцеві органи влади та жителів знімати традиційні дорожні вказівники, аби заплутати ворога.


 

 

Теги: #укравтодор #агресія_рф #знаки
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