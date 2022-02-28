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17:46 28.02.2022

Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати - глава Мінфіну

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Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати - глава Мінфіну

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, Міністерство фінансів і підпорядковані йому держоргани - Державна податкова, митна служби, Держказначейство та Державна аудиторська служба – функціонують у режимі воєнного часу 24 години на добу сім днів на тиждень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Усі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. В тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють усі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати", – написав Марченко у Facebook у понеділок.

Теги: #пенсії #соцвиплати
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