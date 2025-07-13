Інтерфакс-Україна
Події
21:32 13.07.2025

Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський

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Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Кабінет міністрів України представить у понеділок нові рішення щодо соціальних виплат, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео-зверненні у неділю.

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунка школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі", - сказав Зеленський.

Теги: #соцвиплати #шмигаль #оновлення #зеленський

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