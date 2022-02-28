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17:39 28.02.2022

За добу західний кордон України перетинають майже 120 тис. осіб – Держприкордонслужба

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За добу західний кордон України перетинають майже 120 тис. осіб – Держприкордонслужба

Кордон України на західній ділянці за минулу добу перетнули понад 120 тис. осіб, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"110 тисяч громадян оформлені прикордонниками на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці. При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб", - зазначено в повідомленні в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що для якнайшвидшого оформлення громадян прикордонники разом із колегами суміжних країн докладають усіх можливих зусиль. Максимально спрощено прикордонне оформлення, насамперед жінкам і дітям, зокрема мінімізовано перелік документів, які необхідно мати із собою під час виїзду з країни.

Крім того, практично у всіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску.

"Зазначимо, що не відповідає дійсності інформація про обмеження у виїзді за межі України іноземців. У той же час нагадаємо про обмеження виїзду чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, на період дії правового режиму воєнного стану", - зазначили прикордонники.

Громадянам рекомендується, плануючи перетин кордону, заздалегідь обирати найменш завантажені пункти пропуску. Інформацію про завантаження пунктів пропуску публікують на сторінці Західного регіонального управління.

Теги: #перетин #захід #прикородонна
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