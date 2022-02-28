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17:36 28.02.2022

СБУ заблокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

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СБУ заблокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

Служба безпеки України заблокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України.

"СБУ заблокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України. Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Наголошується, що сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами та надавав послуги з пошуку будь-яких об'єктів на карті. Зокрема, на ньому було розміщено навіть секретні об'єкти, включаючи арсенали військових частин, приховані бази.

Наразі роботу вебресурсу блоковано.

Теги: #сбу #сайт #блокування
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