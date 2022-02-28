Кулеба: На підході нові санкції США, ЄС проти РФ та нове озброєння для України

На підході нові санкції США, ЄС та інших проти РФ та нове озброєння для України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На підході нові санкції США, ЄС та інших. Нова зброя їде до України для наших захисників. А ось Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде до Женеви, бо його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - написав Кулеба у Facebook у понеділок.

Він поінформував про впровадження додаткових санкцій.

"Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії або Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США впроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду", - зазначив міністр.