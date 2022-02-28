Події

16:44 28.02.2022

Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для аварійно-рятувальних служб і пальне

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Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для аварійно-рятувальних служб і пальне

Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для аварійно-рятувальних служб і пальне, повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер.

"Сьогодні я скликав кризовий кабінет федерального уряду: Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу. Серед іншого, ми поставимо каски та захисні жилети для аварійно-рятувальних служб, а також пальне", - написав Негаммер у Twitter у понеділок.

Водночас канцлер пообіцяв, що в середньостроковій перспективі Австрія зробить усе, щоб знизити залежність від імпорту російського газу.

 

Теги: #австрія #жилети #каски
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