Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для аварійно-рятувальних служб і пальне

Австрія поставить Україні каски, захисні жилети для аварійно-рятувальних служб і пальне, повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер.

"Сьогодні я скликав кризовий кабінет федерального уряду: Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу. Серед іншого, ми поставимо каски та захисні жилети для аварійно-рятувальних служб, а також пальне", - написав Негаммер у Twitter у понеділок.

Водночас канцлер пообіцяв, що в середньостроковій перспективі Австрія зробить усе, щоб знизити залежність від імпорту російського газу.