Мера Південного, його заступника, керівника райвідділу поліції та дільничного інспектора затримано за держзраду - голова Харківської обладміністрації

Мера м. Південного Харківської області Олександра Брюханова та його заступника, а також керівника місцевого районного відділу поліції та дільничного інспектора затримано за статтею "державна зрада", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею "державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - написав Синєгубов у Telegram у понеділок.

Він зазначив, що затриманням військові виявили лояльність. "Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затриманням вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці". У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо!" - наголосив Синєгубов.

У свою чергу заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха повідомив про обстріли російськими військами житлових кварталів Харкова, які наразі відбуваються.

"Йдуть обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлополь, там проживає більше ніж 1 млн людей. Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ", - сказав Семенуха у коментарі "Українській правді" у понеділок.

Мер Харкова Ігор Терехов, у свою чергу, повідомив про численні жертви обстрілу, зокрема мирних жителів. "Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна. У нас поранені і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових. Не знаю, чи це наступ, але поки ми говоримо, от знову стріляють", - сказав він у коментарі виданню.

Як повідомлялося, російська армія масовано обстріляла Харків із ракетних систем залпового вогню "Град". Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що внаслідок обстрілу десятки людей загинули та сотні поранені.

Джерела:

https://t.me/synegubov/2474

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326818/