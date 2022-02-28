Події

14:19 28.02.2022

Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

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Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

Українські прикордонники, які захищали о. Зміїний (Одеська обл.) від російської армії і ті, що вважалися загиблими, насправді живі й перебувають у полоні у росіян, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі й із ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України "забула" і "поховала" своїх підлеглих", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що захисники українського острова двічі відбили напад російських окупантів. Через відсутність боєкомплекту вони не змогли продовжити захист острова.

Теги: #пограничники #зміїний #прикордонники
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