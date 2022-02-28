Події

12:42 28.02.2022

Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

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Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що в умовах воєнного часу мародерів знешкоджуватимуться без попереджень.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану та загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження!" - написав він у своєму Telegram-каналі у понеділок.

Він звернувся до киян: "Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи - дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!"

За словами мера столиці, військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста.

https://t.me/vitaliy_klitschko/1220

Теги: #кличко #мародери
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