У Харкові затримано мародерів, які викрали гуманітарну допомогу

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Харкова повідомили про підозру 45-річному чоловіку та 43-річній жінці, які вкрали гуманітарну допомогу.

"Чоловік і жінка проникли до приміщення благодійного фонду, де зберігалася гуманітарна допомога для харків'ян. У "здобутку" злодіїв - засоби гігієни та продукти харчування загальною вартістю майже 15 тис. грн. Після цього мародери втекли", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Підозрюваним інкримінується ч.4 ст.185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) КК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.