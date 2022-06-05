Події

07:26 05.06.2022

У Харкові затримано мародерів, які викрали гуманітарну допомогу

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У Харкові затримано мародерів, які викрали гуманітарну допомогу

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Харкова повідомили про підозру 45-річному чоловіку та 43-річній жінці, які вкрали гуманітарну допомогу.

"Чоловік і жінка проникли до приміщення благодійного фонду, де зберігалася гуманітарна допомога для харків'ян. У "здобутку" злодіїв - засоби гігієни та продукти харчування загальною вартістю майже 15 тис. грн. Після цього мародери втекли", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Підозрюваним інкримінується ч.4 ст.185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) КК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

 

 

Теги: #харків #мародери
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