Події

11:54 16.03.2022

Двох затриманих за мародерство знайдено мертвими в Харківському СІЗО, причини смерті з'ясовуються

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У Харківському слідчому ізоляторі знайдено мертвими двох затриманих напередодні за мародерство, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в області Сергій Болвінов.

"Наші слідчі затримали двох мародерів. Після усіх юридичних процедур цих мародерів направили в слідчий ізолятор. Наступного дня ми виявили їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті з'ясовуються", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за фактом смерті затриманих слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу.

"Не мародерствуйте. Бережіть своє життя", - додав Болвінов.

Теги: #смерть #сізо #мародери
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