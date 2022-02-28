За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час російської агресії загинули 16 дітей, 45 поранено.

«Загалом за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей, 45 поранені», - сказав він у понеділок уранці у відеозверненні.

"Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти скоюють проти нас, об'єднують", - сказав він.

За словами Зеленського, «російська держава зазнає таких втрат, ніби війна пройшла через її територію». «Навіщо це вам? Російським матерям, учителям, підприємцям, звичайним людям? Уже 4500 російських солдатів убито. Навіщо ви прийшли до нас? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас?" - сказав президент України.

"Кидайте вашу техніку і йдіть, не вірте вашим командирам і пропагандистам. Просто врятуйте ваші життя. Ідіть», - сказав Зеленський.