Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою - Зеленський

Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою, заявив у відеозверненні в понеділок уранці президент України Володимир Зеленський.

«Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами, але наша мрія - бути разом з усіма європейцями й головне - бути на рівних», - заявив він.

За його словами, «європейці розуміють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже, за всю Європу, за мир, для всіх країн Євросоюзу, за життя дітей, рівноправність, демократію».