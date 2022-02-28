Події

08:38 28.02.2022

Українські культурні діячі закликають міжнародних колег і партнерів упровадити культурні санкції проти Росії

2 хв читати
Українські культурні діячі закликають міжнародних колег і партнерів упровадити культурні санкції проти Росії

Українські культурні діячі закликають міжнародних колег і партнерів приєднатися до підписання культурних санкцій проти Російської Федерації.

"З огляду на те, що Російська Федерація порушує міжнародні договори та громадські норми, вимагаємо слідом за політичними, економічними, спортивними та іншими санкціями накласти на неї також культурні санкції, і тим самим обмежити її культурну присутність на міжнародній арені. У цій фактично тоталітарній країні культура виконує сервісну функцію і служить політичній пропаганді", - йдеться у зверненні українських культурних діячів, опублікованому на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, підписанти документа від імені України та країн-партнерів, які підтримують гуманізм, мир і порядок у світі, вимагають: скасувати всі проекти, до яких причетна Росія, та проекти, які мають фінансування російського походження; заборонити роботу російських культурних центрів біля країн-партнерів; вилучити із спостережних рад та альянсів громадян Росії, відмовитися від спонсорства та організаційної підтримки.

Також у заяві закликають скасувати участь РФ (оскільки вже скасовано її участь у "Євробаченні") у міжнародних фестивалях, виставках, форумах та мистецьких подіях, серед яких: виставки та ярмарки сучасного мистецтва, зокрема Венеціанська бієнале, Art Basel, Documenta; Каннський, Берлінський, Венеціанський та інші міжнародні кінофестивалі; Зальцбурзький фестиваль, Авіньйонський фестиваль, Фестиваль Арена ді Верона та інші театральні та музичні події; літературні події, серед яких Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондонський книжковий форум.

Крім того, підписанти вимагають: унеможливити висвітлення російської культури в мас-медіа, а також припинити співпрацю з артистами та художниками, які відкрито підтримують режим Володимира Путіна, як це вже зробили Мюнхенська філармонія, Ротердамський філармонічний оркестр, Театр Ла Скала, Королевська опера в Лондоні та багато інших культурних організацій, які виявили солідарність з Україною.

"Ми, люди, які працюють з культурою та мистецтвом, високо цінуємо позицію деяких російських художників, які відкрито засудили агресію та військові дії Російської Федерації проти України. Мистецтво завжди стоїть на передовій гуманістичних цінностей. Ми розуміємо, що культура не може служити пропагандистським цілям, а повинна бути спрямована на розвиток критичного мислення та пошук діалогу. Російська Федерація – агресор. Її культура –токсична! Не будьте співучасниками!", - йдеться у заяві.

Підписати та розповсюдити тексти англійською, французькою, італійською та німецькою мовами можна тут: https://arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/

 

 

Теги: #україна #війна #росія #заклик
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 28.02.2022
Країни G7 не мають наміру визнавати зміни у статус-кво в Україні, досягнуті операцією РФ

Країни G7 не мають наміру визнавати зміни у статус-кво в Україні, досягнуті операцією РФ

08:38 28.02.2022
Українські хакери зламали сайт Кремля

Українські хакери зламали сайт Кремля

08:24 28.02.2022
У Білому домі запевняють, що НАТО не становить загрози для РФ

У Білому домі запевняють, що НАТО не становить загрози для РФ

07:34 28.02.2022
Зеленський погодив із Джонсоном і Дудою подальші кроки щодо протидії агресору

Зеленський погодив із Джонсоном і Дудою подальші кроки щодо протидії агресору

07:25 28.02.2022
Бразилія в конфлікті навколо України зберігатиме нейтралітет - президент

Бразилія в конфлікті навколо України зберігатиме нейтралітет - президент

07:23 28.02.2022
Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

07:14 28.02.2022
В Іванкові окупанти знищили музей із колекцією картин Примаченко

В Іванкові окупанти знищили музей із колекцією картин Примаченко

06:53 28.02.2022
Голова Єврокомісії підтримала російсько-українські переговори щодо ситуації навколо України

Голова Єврокомісії підтримала російсько-українські переговори щодо ситуації навколо України

06:50 28.02.2022
Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

06:46 28.02.2022
Байден обговорить із союзниками США ситуацію в Україні

Байден обговорить із союзниками США ситуацію в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори української та російської делегацій розпочнуться протягом години-півтори

"Енергоатом": Інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ - фейк

Російська армія втратила в Україні за 4 доби 29 літаків, 191 танк та 5,3 тис. людей особового складу - Міноборони

Українські хакери зламали сайт Кремля

Бердянськ окуповано, одну людину вбито, ще одну поранено

ОСТАННЄ

Переговори української та російської делегацій розпочнуться протягом години-півтори

"Енергоатом": Інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ - фейк

Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

В Охтирці запроваджують комендантську годину з 17:30 до 7:00, за мародерство розстріл на місці – мер

Обладміністрація просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

Знищено колону військової техніки РФ на Київщині

Російська армія втратила в Україні за 4 доби 29 літаків, 191 танк та 5,3 тис. людей особового складу - Міноборони

Російська армія періодично обстрілює Чернігів, з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр

Резніков: У війні стався злам - вона стала Європейською

Близько 600 громадян Узбекистану прибули з України на польський кордон для евакуації на батьківщину

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА