Українські культурні діячі закликають міжнародних колег і партнерів упровадити культурні санкції проти Росії

Українські культурні діячі закликають міжнародних колег і партнерів приєднатися до підписання культурних санкцій проти Російської Федерації.

"З огляду на те, що Російська Федерація порушує міжнародні договори та громадські норми, вимагаємо слідом за політичними, економічними, спортивними та іншими санкціями накласти на неї також культурні санкції, і тим самим обмежити її культурну присутність на міжнародній арені. У цій фактично тоталітарній країні культура виконує сервісну функцію і служить політичній пропаганді", - йдеться у зверненні українських культурних діячів, опублікованому на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, підписанти документа від імені України та країн-партнерів, які підтримують гуманізм, мир і порядок у світі, вимагають: скасувати всі проекти, до яких причетна Росія, та проекти, які мають фінансування російського походження; заборонити роботу російських культурних центрів біля країн-партнерів; вилучити із спостережних рад та альянсів громадян Росії, відмовитися від спонсорства та організаційної підтримки.

Також у заяві закликають скасувати участь РФ (оскільки вже скасовано її участь у "Євробаченні") у міжнародних фестивалях, виставках, форумах та мистецьких подіях, серед яких: виставки та ярмарки сучасного мистецтва, зокрема Венеціанська бієнале, Art Basel, Documenta; Каннський, Берлінський, Венеціанський та інші міжнародні кінофестивалі; Зальцбурзький фестиваль, Авіньйонський фестиваль, Фестиваль Арена ді Верона та інші театральні та музичні події; літературні події, серед яких Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондонський книжковий форум.

Крім того, підписанти вимагають: унеможливити висвітлення російської культури в мас-медіа, а також припинити співпрацю з артистами та художниками, які відкрито підтримують режим Володимира Путіна, як це вже зробили Мюнхенська філармонія, Ротердамський філармонічний оркестр, Театр Ла Скала, Королевська опера в Лондоні та багато інших культурних організацій, які виявили солідарність з Україною.

"Ми, люди, які працюють з культурою та мистецтвом, високо цінуємо позицію деяких російських художників, які відкрито засудили агресію та військові дії Російської Федерації проти України. Мистецтво завжди стоїть на передовій гуманістичних цінностей. Ми розуміємо, що культура не може служити пропагандистським цілям, а повинна бути спрямована на розвиток критичного мислення та пошук діалогу. Російська Федерація – агресор. Її культура –токсична! Не будьте співучасниками!", - йдеться у заяві.

Підписати та розповсюдити тексти англійською, французькою, італійською та німецькою мовами можна тут: https://arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/