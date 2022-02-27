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23:24 27.02.2022

ЄС поставить Україні летальну зброю на EUR450 млн - Борель

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ЄС поставить Україні летальну зброю на EUR450 млн - Борель

Європейський Союз надасть Україні летальну зброю загальною вартістю EUR450 млн та нелетальних вантажів на суму EUR50 млн, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель у неділю в Брюсселі.

"Оскільки повномасштабна війна триває, і ми хочемо зробити все, щоб підтримати Україну, ми вирішили використати наші можливості надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії загальною вартістю EUR450 млн пакета підтримки та ще на EUR50 млн нелетальних матеріалів – палива, захисного обладнання", - повідомив він.

За словами Борреля, усе це буде покриватися за рахунок можливостей нашого Європейського фонду миру. "Це вперше в історії, як ми це робимо, і всі з цим погодилися, принаймні не перешкоджали цьому рішенню", - наголосив високий представник.

Він також подякував Польщі, яка запропонувала свої послуги з доставки цих матеріалів Україні.

Теги: #єс #зброя #агресія_рф #боррелль
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