За добу бомбардувальна та штурмова авіація завдала ракетно-бомбових ударів по шести колонах військової техніки росіян

За добу українська авіація завдала ракетно-бомбових ударів по шести колонах російської військової техніки, системами ППО збито гелікоптер і безпілотник, за допомогою Bayraktar TB2 знищено ЗРК "Бук-М1", повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Окупанти продовжують обстріли практично на всіх напрямках. Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі. Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах", - ідеться у вечірньому зведенні на сторінці Генштабу у Фейсбук у неділю ввечері.

В інформації наголошується, що за добу бомбардувальна і штурмова авіація завдала ракетно-бомбових ударів по шести колонах військової техніки окупантів.

"Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували та знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині. Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі", - зазначено в повідомленні.

Також підрозділи зенітних ракетних військ збили ворожі гелікоптер Ка-52 і безпілотник Орлан-10.

"Укотре блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, що завдав удару по колоні ЗРК "Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою", - зазначили в Генштабі.