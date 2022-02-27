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23:17 27.02.2022

Велика Британія виділить додаткову гуманітарну допомогу Україні на 40 млн фунтів стерлінгів

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Велика Британія виділить додаткову гуманітарну допомогу Україні на 40 млн фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував виділення 40 млн фунтів стерлінгів на додаткову гуманітарну допомогу Україні, зокрема на постачання медикаментів, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, що допомога виділяється як доповнення до ширшої економічної та військової підтримки.

"Фінансування допоможе агентствам з надання допомоги реагувати на погіршення гуманітарної ситуації, створивши для українців рятувальне коло з доступом до предметів першої необхідності та предметів медичного призначення, таких як ліки, шприци, перев'язувальні матеріали та пакети для догляду за ранами. Гуманітарні експерти уряду Великої Британії також доправили в регіон допомогу тим, хто рятується втечею від насильства в Україні", - зазначається у повідомленні.

Рішення було схвалено за підсумком розмови Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським, який поінформував його про критичну потребу в гуманітарній допомозі, оскільки люди змушені залишати свої будинки у пошуках безпеки.

Також під час зустрічі з лідерами української діаспори у Великій Британії Джонсон підтвердив, що будь-яка людина, яка проживає на британській території, зможе перевезти своїх найближчих родичів з України.

"В останні дні світ став свідком проявів мужності та героїзму українського народу, які вселяють побожний трепет, у відповідь на дії тих, хто намагається силою позбавити його свободи. Велика Британія не відвернеться від України в скрутні часи. Ми надаємо всю можливу економічну та військову підтримку, щоб допомогти тим українцям, які ризикують усім, щоб захистити свою країну", - заявив Джонсон.

Додатковий пакет допомоги доводить загальну суму допомоги уряду Великої Британії, обіцяній Україні цього року, до 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Минулого тижня прем'єр-міністр також оголосив, що Велика Британія надасть Україні гарантії кредитів на суму до 500 мільйонів доларів через Багатосторонні банки розвитку.

Теги: #великобританія #джонсон
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