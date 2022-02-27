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22:46 27.02.2022

Санкційний список російських політиків, олігархів, бізнесменів, пропагандистів та інших буде опубліковано у понеділок

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Санкційний список російських політиків, олігархів, бізнесменів, пропагандистів та інших буде опубліковано у понеділок

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що список з іменами російських політиків, олігархів, бізнесменів, пропагандистів та військових, до яких ЄС застосує санкції, буде оприлюднений у понеділок.

"Ми погодилися збільшити кількість людей та компаній, які будуть предметом для обмежувальних заходів. Остаточний список буде завершено Комітетом постійних представників ЄС та опубліковано завтра. Він включатиме російських олігархів, бізнесменів, політичні постаті, які відіграють ключові ролі в системі Путіна в Росії, пропагандистів і військових ", - зазначив Боррель у неділю в Брюсселі на пресконференції після позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

Крім того, під час засідання було ухвалено рішення, про яке повідомлялося раніше. "Ми вирішили закрити європейський авіаційний простір для російських літаків. Також схвалено рішення виключити деякі банки із системи SWIFT. Ми застосуємо обмежувальні заходи, що паралізують російський Центральний банк – близько половини фінансового резерву цього банку буде заморожено і це дуже серйозно вплине на фінансову російську систему. Ми також націлені на статки путінської еліти, людей, які його підтримують та збагачуються завдяки його режиму", - додав він.

 

 

Теги: #єс #санкції_рф
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