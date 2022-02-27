Події

21:40 27.02.2022

Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

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Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

Глави МЗС країн G7 і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели онлайн-зустріч, на якій було вирішено продовжувати постачання оборонного озброєння Україні, заявила в неділю міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Ми домовилися продовжувати постачати оборонну зброю і обладнання в Україну, посилити санкції, щоб ослабити російську економіку", - написала вона у твіттері.

Також Трас наголосила на необхідності повного відновлення суверенітету України.

Теги: #світ #зустріч #g7 #британці
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