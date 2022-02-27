У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею встановили пункти обігріву

У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею та на залізничному вокзалі у Львові встановили мобільні пункти обігріву, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"У пунктах пропуску на кордоні з Польщею та біля головного залізничного вокзалу встановлено мобільні пункти обігріву. У наметах встановлено обігрівачі, там можна поїсти та відпочити", – зазначено у повідомленні пресслужби.

За даними Львівської ОВА, протягом трьох останніх днів через Львівську область до кордону з Польщею пройшли близько 100 тисяч переміщених осіб. Понад 31 тисяча переселенців залишилися на території області.

Черги до пунктів пропуску розтягнулися на десятки кілометрів, деякі кидають автомобілі та йдуть до кордону пішки.