Події

19:36 27.02.2022

Кількість затриманих на акціях протесту в Білорусі в неділю перевищила 180 людей

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Кількість затриманих на акціях протесту в Білорусі в неділю перевищила 180 людей

У Білорусі в неділю затримано на акціях протесту, зокрема біля виборчих дільниць, де проходило голосування на референдумі щодо зміни Конституції, понад 180 осіб, повідомили у незареєстрованому в Білорусі правозахисному центрі "Весна".

"Правозахисникам відомі прізвища 182 затриманих сьогодні в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, затримання відбулися у Мінську, Гродно, Гомелі, Вітебську, Могильові, Барановичах, Ліді, Полоцьку, Новополоцьку, Жодіно, Світлогорську, Заславлі, Бобруйську, Докшицях.

Опозиція закликала противників влади зібратися в неділю вдень біля виборчих дільниць та висловити протест у зв'язку з агресією РФ проти України.

Вона також закликала своїх прихильників зібратись на акцію протесту біля Генштабу білоруської армії. За інформацією очевидців, присутні були розігнані силовиками.

Голосування на референдумі завершилося о 20-й годині. Референдум уже визнаний таким, що відбувся, оскільки проголосували понад половину виборців. Станом на 18 годину явка виборців склала 74,86%, повідомили в Центрвиборчкомі Білорусі.

 

 

Теги: #білорусь #протести
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