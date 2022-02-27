Білорусь зіткнеться з такою самою масивною ізоляцією, як РФ, якщо піде на агресію проти України - Кулеба

Білорусь зіткнеться з такою самою масивною ізоляцією, як РФ, якщо піде на агресію проти України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія вже зіткнулася з масивною ізоляцією. Я вдячний усім країнам, які вже розірвали зв'язки та будь-яку взаємодію з Росією на міжнародному та двосторонньому рівні. Путін фактично зачинив вікно до Європи, відкрите 300 років тому його попередником Петром I. Це поворотний момент в історії Росії, який, звісно, приведе простих росіян до бідності та ізоляції, а також може привести до краху російської політичної системи. Білорусь зіткнеться з такими самими наслідками за здійснення злочину агресії проти України, якщо продовжить надавати свою територію і, не дай боже, свої людські ресурси російській агресії проти України", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Кулеба наголосив, що з самого початку територія Білорусі була використана для агресії.

"Наразі українська територія обстрілюється не лише з Росії, а й з території Білорусі. Олександр Лукашенко може будь-якої миті дати розпорядження відправити білоруську армію разом із російською армією на територію України, щоб вбивати українських чоловіків, жінок, літніх людей і дітей. Це загроза, яку ми маємо враховувати", - зазначив міністр.