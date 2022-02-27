Події

19:04 27.02.2022

Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, злетіти не міг

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Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, злетіти не міг

Літак Ан-225 "Мрія" станом на ранок 24 лютого перебував на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ANTONOV Company у Гостомелі, повідомив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Один із двигунів, за інформацією директора Авіаліній "Антонова", був знятий для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди були віддані", - написав він у Facebook.

На цей момент стан літака, можливість та вартість його відновлення неможливо оцінити через захоплення російськими окупантами аеропорту та відсутність доступу до літака.

"Щойно з'являться новини - ми повідомимо додатково", - додав Гусєв.

Як повідомлялося, у неділю внаслідок удару російських військ Ан-225 "Мрія" було зруйновано на аеродромі "Антонов" у Гостомелі біля Києва. Його відновлення коштуватиме понад $3 млрд і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе всіх зусиль, щоб ці роботи сплатила держава-агресор.

Джерело:

Теги: #мрія #пошкодження
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