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18:57 27.02.2022

Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

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Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Державна митна служба спростила правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги, повідомив заступник голови Державної митної служби Олександр Шуцький.

"Протягом декількох діб тривають звернення до Держмитниці щодо гумдопомоги. У рамках цього ми, по-перше, спростили процедуру щодо гумдопомоги. Щоб її везти тепер потрібна лише товаросупровідна документація та звернення з територіальної оборони. В інших випадках щодо екстрених питань я залишаюся на зв'язку та готовий вирішувати всі питання щодо гумдопомоги, яка врятує життя людей, що стосується оборони, масок, бронежилетів, медикаментів - будь ласка, можете завозити", - повідомив Шуцький під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у неділю.

"Ми також можемо випускати транспортні засоби, які будуть їхати закуповуватися і повертатися. Це в ручному режимі я робитиму", - додав він.

Він назвав складною ситуацію на західному кордоні стосовно жінок та дітей, які хочуть перетнути кордон.

"Гадаю, ми за сьогодні цю ситуацію вирулимо", - зазначив Шуцький.

Теги: #митниця #гумдопомога
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