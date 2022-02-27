Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Державна митна служба спростила правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги, повідомив заступник голови Державної митної служби Олександр Шуцький.

"Протягом декількох діб тривають звернення до Держмитниці щодо гумдопомоги. У рамках цього ми, по-перше, спростили процедуру щодо гумдопомоги. Щоб її везти тепер потрібна лише товаросупровідна документація та звернення з територіальної оборони. В інших випадках щодо екстрених питань я залишаюся на зв'язку та готовий вирішувати всі питання щодо гумдопомоги, яка врятує життя людей, що стосується оборони, масок, бронежилетів, медикаментів - будь ласка, можете завозити", - повідомив Шуцький під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у неділю.

"Ми також можемо випускати транспортні засоби, які будуть їхати закуповуватися і повертатися. Це в ручному режимі я робитиму", - додав він.

Він назвав складною ситуацію на західному кордоні стосовно жінок та дітей, які хочуть перетнути кордон.

"Гадаю, ми за сьогодні цю ситуацію вирулимо", - зазначив Шуцький.