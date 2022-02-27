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18:32 27.02.2022

Іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено - глава МЗС

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Іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено - глава МЗС

Іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, в'їзд в Україну буде спрощено до максимального можливого ступеня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Усі ці люди зараз мають законне право та правові рамки долучитися до наших військ та боротися під командуванням української армії. Усі їх вітають. І кожне посольство України, кожне генеральне консульство України відкрите надавати таким людям всю необхідну інформацію. Їхній в'їзд в Україну буде спрощено до максимально можливого ступеня", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в неділю.

Кулеба уточнив, що логістичною проблемою є те, що в Україну наразі не можна дістатися літаком, однак запевнив, що Україна допомагатиме іноземцям приїжджати та воювати, якщо вони цього хочуть.

"У минулі три дні, практично від самого початку російської агресії, ми почали отримувати багато сотень прохань від іноземців, зокрема української діаспори, які хочуть приїхати в Україну та допомогти нам захистити нашу землю. Дехто хоче зробити це, бо любить Україну і хоче її захистити, дехто розуміє, що Путін напав не лише на Україну, а на європейську безпеку та світовий порядок, і хоче захистити його, дехто має незакриті рахунки з Росією, і вони хочуть боротися конкретно з Росією, без урахування конкретних українських інтересів", - пояснив міністр.

Теги: #іноземці #вїзд #легіон
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