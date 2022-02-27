Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якого ЄС та США не визнають законно обраним, заявив, що вона була довгою та предметною, при цьому Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська в Україну.

"У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив із ним дуже предметно. Я докладно пояснив йому неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки та вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - заявив Зеленський під час брифінгу в Офісі президента.

Зеленський зазначив, що Лукашенко звернувся до нього, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'ять.

"Наголошу: без жодних умов", - сказав президент.

"Скажу прямо, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все-таки шанс", - підсумував глава держави.