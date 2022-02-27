Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав ООН перенести регіональні офіси агентств ООН із Москви.

"Я закликаю ВООЗ використати всі свої важелі та припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з ворогами людства - РФ. Я закликаю інші агентства ООН, які займаються гуманітарними справами, перенести свої регіональні представництва з Москви - не може країна одночасно вести криваву війну та впливати на регіональну європейську політику у гуманітарній площині", - написав він на своїй сторінці у мережі Фейсбук.