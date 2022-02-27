Події

18:13 27.02.2022

Ляшко закликав ООН перенести регіональні офіси агентств ООН із Москви

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Ляшко закликав ООН перенести регіональні офіси агентств ООН із Москви

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав ООН перенести регіональні офіси агентств ООН із Москви.

"Я закликаю ВООЗ використати всі свої важелі та припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з ворогами людства - РФ. Я закликаю інші агентства ООН, які займаються гуманітарними справами, перенести свої регіональні представництва з Москви - не може країна одночасно вести криваву війну та впливати на регіональну європейську політику у гуманітарній площині", - написав він на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

 

Теги: #оон #ляшко
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