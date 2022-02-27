Події

15:40 27.02.2022

Переговори України та Росії відбудуться на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять – ОП

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Переговори України та Росії відбудуться на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять – ОП

Переговори України та Росії відбудуться на білорусько-українському кордоні у районі річки Прип'ять.

Як повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента, політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Теги: #війна #переговори #кордон #білорусь
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