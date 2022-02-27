Події

14:30 27.02.2022

Італія надасть Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

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Італія надасть Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції щодо негайної виплати 110 мільйонів євро уряду Києва для підтримки українського народу.

"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження італійської солідарності та підтримки народу, з яким у нас братські відносини", - написав Майо у Twitter у неділю.

Теги: #італія #підтримка
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