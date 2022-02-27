Україна закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та у напрямку Придністров'я

Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пункти контролю" у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації та запровадженням військового стану на території України, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на всій ділянці кордону з РФ, РБ, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону (Придністров'я)", - зазначається у повідомленні.

Це стосується й окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких Бориспіль, Київ (Жуляни), Харків, Одеса, Львів.

Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України.