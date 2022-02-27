Події

12:36 27.02.2022

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

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З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці в неділю було завдано повітряно-ракетного удару, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимира. Інформація про загиблих встановлюється", - сказав Погуляйко у зверненні, оприлюдненому у Facebook у неділю.

Щодо решти території, за його словами, ситуація контрольована. Кордон не порушено.

Теги: #удар #білорусь #волинська_область
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