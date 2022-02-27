Події

12:04 27.02.2022

Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

1 хв читати
Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

Сумарні втрати російської армії за три доби її вторгнення в Україну сягнули 4 300 військовослужбовців, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні: літаки - 27, вертольоти - 26, танки - 146, бойові броньовані машини - 706, гармати - 49, ЗРК БУК - 1, "Гради" - 4, автомобільна техніка - 30, цистерни - 60, БПЛА ОТР - 2, кораблі/катери - 2, засоби ППО, особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)", - написала Маляр у Фейсбуці в неділю.

Вона зазначила, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири передусім зосереджуються на веденні бою.

"Крім того інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутися наступного дня, а іноді й через день. Крім того, якщо бій тривав уночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити, у яку саме добу сталися ті чи інші втрати", - підсумувала Маляр.

Теги: #рф #втрати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 27.02.2022
Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

12:21 27.02.2022
Ірландія закриває авіапростір країни для літаків РФ

Ірландія закриває авіапростір країни для літаків РФ

11:05 27.02.2022
Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

09:00 27.02.2022
До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

08:41 27.02.2022
Бучею пройшла колона техніки РФ

Бучею пройшла колона техніки РФ

23:18 26.02.2022
Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

23:09 26.02.2022
Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

22:49 26.02.2022
Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

22:41 26.02.2022
Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

22:36 26.02.2022
Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

ОСТАННЄ

Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

"Укроборонпром" постійно передає техніку до ЗСУ, НГУ та тероборону

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

Західні партнери передали українським льотчикам велику партію ракет класу "повітря-повітря", їх вже встановили на винищувачах

Працівники одного із заводів "Укроборонпрому" у Києві схопили диверсанта

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

Нардеп Федина закликає громадян допомогти ЗСУ автотранспортом у Харкові

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, де росіяни просять забрати їх із-під Гостомеля

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА