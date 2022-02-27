Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

Сумарні втрати російської армії за три доби її вторгнення в Україну сягнули 4 300 військовослужбовців, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні: літаки - 27, вертольоти - 26, танки - 146, бойові броньовані машини - 706, гармати - 49, ЗРК БУК - 1, "Гради" - 4, автомобільна техніка - 30, цистерни - 60, БПЛА ОТР - 2, кораблі/катери - 2, засоби ППО, особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)", - написала Маляр у Фейсбуці в неділю.

Вона зазначила, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири передусім зосереджуються на веденні бою.

"Крім того інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутися наступного дня, а іноді й через день. Крім того, якщо бій тривав уночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити, у яку саме добу сталися ті чи інші втрати", - підсумувала Маляр.