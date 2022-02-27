Події

11:57 27.02.2022

В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

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В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

З ініціативи Міністерства внутрішніх справ України створено сайт 200rf.com, на якому викладаються фото та відео загиблих в Україні російських солдатів, фото та відео тих, хто потрапив у полон, а також їхні документи, повідомив спікер МВС України Вадим Денисенко у відеозверненні до громадян РФ, оприлюдненому у неділю.

"Дивіться цей сайт, шукайте фотографії, якщо серед них є загиблі ваші родичі, пишіть нам, ми будемо говорити, де вони перебувають, щоб ви могли забрати їхні тіла. Ми, Україна, звернулися до Червоного хреста, щоб зробити гуманітарну місію, щоб передати росіянам тіла ваших загиблих. На жаль, Росія не відповідає, тому ми змушені звертатися до вас, громадяни Росії, щоб ви знаходили тих, хто вбитий на нашій території і вбитий тому, що він перейшов незаконно наш кордон за незаконним та підлим указом вашого президента", - сказав Денисенко

Крім того, він зазначив, що експертна служба МВС має великий досвід ідентифікації особи в зоні проведення АТО та ООС і може надати для громадян РФ платну послугу в ДНК-ідентифікації загиблих військовослужбовців. "Генетичну інформацію разом із заявами від батьків можна надсилати на електронну адресу Міністерства внутрішніх справ України або ж просто на цей сайт – на сайт 200rf.com", - розповів речник МВС.

Денисенко також наголосив, що на сайті також можна дізнатися інформацію про російських солдатів, які потрапили в полон. "З полоненими ми поводимося дуже гуманно, ніхто їх не ображає, якщо потрібно, ми надаємо їм медичну допомогу. Але ваша влада забрала у ваших родичів телефони, вони не мають змоги зв'язатися з вами, і ви взагалі не знаєте, що з ними відбувається" , – зазначив він.

Спікер МВС повідомив, що кордони України незаконно перейшли 150 тисяч російських військових. "Багато з них уже немає в живих. Якщо говорити точно, то це кілька тисяч. Багато хто потрапив у полон, і відео ви можете побачити на наших ресурсах", - розповів Денисенко.

 

 

Теги: #сайт #війна #загиблі #військові_рф
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