Події

11:56 27.02.2022

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

1 хв читати
Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту.

"Поки наші захисники відбивають натиск окупантів, російські інформаційні терористи транслюють картинку з альтернативної реальності, де Росія не нападає, а захищається, де балістичні ракети влучають не в житлові райони України, не у цивільні авто та будинки, а "точково" нейтралізують військові об’єкти на лінії фронту з ОРДЛО", - йдеться у повідомленні пресслужби Центру.

В організації зазначають, що протягом багатьох років Україна попереджала весь світ про небезпеку дезінформації, блокування якої окупанти називали "наступом на свободу слова".

"Сьогодні українці мають згуртуватись. Звертайтесь до ваших родичів, знайомих та друзів у Росії та надсилайте посилання на сайт: https://200rf.com, який був створений МВС України для контрнаступу на інформаційному фронті", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #рнбо #агресія_рф #інформцентр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 27.02.2022
Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

09:09 27.02.2022
Фінляндія закриє повітряний простір для РФ

Фінляндія закриє повітряний простір для РФ

05:27 27.02.2022
ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

18:42 26.02.2022
МЗС: Агресія РФ під приводом запобігання геноциду - це зухвала маніпуляція, що не має під собою жодних реальних підстав

МЗС: Агресія РФ під приводом запобігання геноциду - це зухвала маніпуляція, що не має під собою жодних реальних підстав

16:33 26.02.2022
Федоров: Російський бізнес, який виступає проти Путіна, зможе приєднатися до Diia City в Україні

Федоров: Російський бізнес, який виступає проти Путіна, зможе приєднатися до Diia City в Україні

16:18 26.02.2022
Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

15:59 26.02.2022
Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

15:51 26.02.2022
Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

15:46 26.02.2022
Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

15:22 26.02.2022
Грузія надасть гуманітарну допомогу Україні - пресслужба грузинського уряду

Грузія надасть гуманітарну допомогу Україні - пресслужба грузинського уряду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

ОСТАННЄ

"Укроборонпром" постійно передає техніку до ЗСУ, НГУ та тероборону

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

Західні партнери передали українським льотчикам велику партію ракет класу "повітря-повітря", їх вже встановили на винищувачах

Працівники одного із заводів "Укроборонпрому" у Києві схопили диверсанта

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

Нардеп Федина закликає громадян допомогти ЗСУ автотранспортом у Харкові

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, де росіяни просять забрати їх із-під Гостомеля

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА