Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту.

"Поки наші захисники відбивають натиск окупантів, російські інформаційні терористи транслюють картинку з альтернативної реальності, де Росія не нападає, а захищається, де балістичні ракети влучають не в житлові райони України, не у цивільні авто та будинки, а "точково" нейтралізують військові об’єкти на лінії фронту з ОРДЛО", - йдеться у повідомленні пресслужби Центру.

В організації зазначають, що протягом багатьох років Україна попереджала весь світ про небезпеку дезінформації, блокування якої окупанти називали "наступом на свободу слова".

"Сьогодні українці мають згуртуватись. Звертайтесь до ваших родичів, знайомих та друзів у Росії та надсилайте посилання на сайт: https://200rf.com, який був створений МВС України для контрнаступу на інформаційному фронті", - йдеться у повідомленні.